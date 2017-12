Lufthansa: Hebt die Aktie jetzt endgültig ab?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

die Deutsche Lufthansa konnte die Serie guter Nachrichten verlängern. Das Luftfahrtunternehmen befindet sich im charttechnischen Aufwärtstrend und hat beste Aussichten, nun in Richtung 30 Euro zu steigen. Dies wäre das Signal dafür, dass die Aktie sogar weitere fast 20 % zulegen kann. Konkret: Der Wert stieg auf annähernd 29 Euro. Bei 28,95 Euro befindet sich seit dem 27. November der höchste jemals erzielte Kurs. Wenn ein neues Rekordhoch markiert wird, dann wäre die Aktie in der Lage, auch schnell 30 Euro zu erreichen. Darüber wäre sodann Platz bis 35 Euro, da keine Widerstände mehr zu erkennen sind. Nach unten hin ist die Aktie ohnehin gut abgesichert. Denn der Kurssprung vollzog sich entlang einer starken Aufwärtstrendgeraden, die seit Ende Juli in dieser Form existiert. Nun stellt diese charttechnische Figur eine wichtige Unterstützung dar.

Wirtschaftlich betrachtet wird deutlich, dass die Übernahme von Air Berlin nun doch „schwieriger“ wird als gedacht. Auch die EU möchte Monopolpreise verhindern. Dennoch: 60 % aller Bankanalysten sind der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 35 % wollen halten und nur 5 % plädieren für einen Verkauf. Insofern scheinen die charttechnischen Ziele auch von dieser Seite aus erreichbar.

Technische Analysten: Klarer Aufwärtstrend!

Technische Analysten verweisen darauf, dass ein deutlicher Aufwärtstrend vorliegt. Die Aktie hat die Trendpfeile in allen zeitlich wichtigen Dimensionen nach oben gedreht. 31 % Vorsprung auf den GD200 sind ein dickes Polster. Es liegt ein klares Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.