Lufthansa: Hält der Höhenflug an?

Am Montagmorgen startete die Aktie der Deutschen Lufthansa AG mit einem leichten Kursplus in den Handel. Dieses setzt eine Reihe von zwei Tagen mit leichten Kursanstiegen fort. Zusammen stehen sie für das Bemühen der Käufer, aus der bullischen Flagge, die sich im Anschluss an das Hoch vom 23. Oktober bei 16,22 Euro ausgebildet hat, ausbrechen zu wollen.

