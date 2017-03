Lufthansa: Guter Abschluss, vorsichtiger Ausblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

die Herausforderungen des letzten Jahres konnten Lufthansa nicht viel anhaben. Ob Terroranschläge, Reisewarnungen oder Streiks, das Luftfahrtunternehmen blieb souverän. Für das abgelaufene Geschäftsjahr weist es ein bereinigtes EBIT von 1,75 Milliarden Euro aus, bei leicht rückläufigem Umsatz.

Ein Grund für den neuen Rekordgewinn sind die Einigungen in diversen Tarifkonflikten. Lufthansa konnte mit seinen Angestellten aushandeln, statt einer festgelegten Rente einen Festbetrag zum Ruhestand zu zahlen. Das entlastet die Bilanz bereits heute um Zinsrückstellungen in Höhe von 652 Millionen Euro. Die Dividende bleibt konstant bei 50 Cent pro Aktie. Der Aktienkurs ging durch die Decke. Das Papier schloss an der DAX-Spitze mit einem Zugewinn von 4,5%.

2017 wird wahrscheinlich nicht so erfolgreich!

Im aktuellen Jahr wird es schwieriger für die Lufthansa, genauso erfolgreich zu sein. Selbst das Management geht von einem potentiell geringeren Betriebsgewinn aus. Es zeichnet sich bereits ab, dass der Preis von Kerosin in den nächsten Monaten wieder ansteigen wird. Auch die Konkurrenzsituation zwischen den verschiedenen Airlines an den deutschen Flughäfen wird sich weiter zuspitzen. Das drückt die Ticketpreise und freut zwar die Kunden, nicht jedoch die Anleger.

Ein Beitrag von Elsa Heß.