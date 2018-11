Lufthansa: Gestiegene Treibstoffkosten belasten!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Kräftig unter Druck geriet zuletzt bekanntlich die Lufthansa-Aktie – was auch kein Wunder war nach Vorlage der neuen Geschäftszahlen. Denn gemessen am Adjusted Ebita (Ebitda = Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) gab es eine Ergebnis-Verschlechterung. Konkret: In den ersten 9 Monaten des laufenden Geschäftsjahres sank das Adjusted Ebitda um 7,7% auf 2,362 Mrd. Euro. Beim Konzernergebnis hieß es -6,0% auf

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.