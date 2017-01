Lufthansa: Gerüchteküche kocht über – ist da was dran?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Liebe Leser,

ein Jahr voller Zwistigkeiten liegt hinter der deutschen Kranichairline. Um die unaufhörliche Streikproblematik etwas in Vergessenheit zu bringen, forciert die deutsche Fluggesellschaft mögliche Kooperationen mit anderen Airlines. Aktuelle Gerüchte beziehen sich auf die arabische Fluglinie Etihad und das deutsche Luftfahrtunternehmen Air Berlin.

Etihad – Gerücht Nummer 1

Wie die Nachrichtenagentur Reuters nun unter Berufung auf Insiderquellen berichtete, komme für die nationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate keine Kapitalbeteiligung infrage. Dennoch sei eine weiterhin grundsätzliche Zusammenarbeit beider Fluglinien denkbar. Beide Unternehmen haben bereits im Dezember ein sogenanntes Codesharing, also eine Zusammenlegung bei bestimmten Flugstrecken, vereinbart.

Die Spekulationen über eine mögliche Beteiligung kamen nicht von ungefähr. Etihad erlebte in den vergangenen Monaten erhebliche Rückschläge. Dies lag vor allem an taktisch unklugen Entscheidungen der Konzernspitze. So versuchte das arabische Unternehmen mit Minderheitsbeteiligungen im lukrativen europäischen Flugmarkt Fuß zu fassen. Das Problem war jedoch, dass eben jene Beteiligungen bei defizitären Fluglinien wie zum Beispiel Alitalia oder Air Berlin getätigt wurden. Kurzum – das Vorhaben erwies sich als Reinfall.

Air Berlin – Gerücht Nummer 2

Die Flüsterpropaganda um Etihad ist jedoch nicht das einzige Gerücht, welches zurzeit in Bezug auf die Lufthansa kursiert. Auch die oben genannte verlustbehaftete Fluglinie Air Berlin zählt zu den möglichen Kandidaten. Konkret soll es um den Kauf der übrig gebliebenen Air Berlin Anteile mit insgesamt 70 Flugzeugen gehen.

Tatsächlich, so berichtet Reuters weiter, sei an den Gerüchten nichts dran. Denn: Zum einen sei die Verschuldung der Berliner zu hoch und zum anderen stehen die eklatanten Betriebskosten und selbstverständlich das Kartellamt im Wege.

Tiefflug geht weiter

Dass die wilden Gerüchte und die folgende Enttäuschung an der Börse nicht gerade bejubelt werden würden, war klar. So geht der Tiefflug der Kranichaktie weiter. Am Mittwoch notierte das Wertpapier zur Mittagszeit bei etwa 11,7 Euro, was einen abermaligen Verlust (minus 0,76 Prozent) darstellte.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Norman Stepuhn.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse