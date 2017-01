Lufthansa: Gerüchte um die MEGA-FUSION!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

die plötzliche Annäherung von Lufthansa und Etihad war von Anfang an sehr suspekt. Jahrelang bekämpften sich die Rivalen bis aufs Blut, nur um ohne Vorwarnung auf einen Kuschelkurs zu wechseln. Im Fokus war dabei bisher vor allem die Übernahme von Air Berlin durch die Lufthansa. Nach einem Bericht einer italienischen Zeitung könnte es aber noch deutlich weiter gehen. So seit schrittweise eine komplette Fusion der beiden Airlines geplant. Das wäre eine ganz dicke Überraschung.

Schmieden die Airlines schon länger an den Plänen?

Stimmen die Berichte der italienischen Medien, so befindet sich der Deal schon seit Wochen in der Mache. In einem ersten Schritt soll Etihad demnach durch eine Kapitalerhöhung 30 bis 40 Prozent der Lufthansa übernehmen. Zu einem späteren Zeitpunkt soll dann die vollständige Fusion folgen. Obwohl noch nichts auch nur annähernd bestätigt ist, ist die Phantasie der Anleger beflügelt und die Aktie der Lufthansa schwingt sich am Dienstag zu neuen Höhen auf. Lufthansa und Etihad bedienen zusammen über 100 Millionen Passagiere im Jahr, die kombinierte Flotte könnte in den nächsten Jahren auf mehr als 1.000 Maschinen anwachsen und damit den bisherigen Spitzenreiter American Airlines überholen.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

