Lufthansa: Geld her – sonst passiert nix!

Deutschlands größte Airline will Geld sehen – und zwar von Mitgliedern der Gewerkschaft UFO („Unabhängige Flugbegleiter Organisation“). Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag.

Mindestens 800.000 Euro stehen im Raum

Demnach will die Lufthansa Gehälter von einzelnen UFO-Vorständen zurück, welche offenbar während Freistellungen gezahlt wurden. In der Regel werden Gewerkschaftsmitglieder für Tarifverhandlungen von ihrer Tätigkeit freigestellt. Die UFO-Mitglieder, so der Vorwurf der Lufthansa, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.