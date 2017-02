Lufthansa: Friede, Freude, Eierkuchen?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

der Pilotenstreik bei der Lufthansa ist bei vielen schon in Vergessenheit geraten. Gefühlt laufen die Verhandlungen nämlich schon ewig. Tatsächlich besteht der Tarifkonflikt seit 2012, brachte 14 Streiks mit sich und kostete bisher bereits 500 Millionen Euro. Nun konnte bei dieser unendlichen Geschichte ein Teilerfolg verbucht werden.

Die Lufthansa und die Gewerkschaft Cockpit konnten sich auf wichtige Punkte einigen. Piloten der Lufthansa, Lufthansa Cargo und Eurowings (vormals auch Germanwings), die im Konzerntarifvertrag KTV eingruppiert sind, dürfen sich freuen. Sie erhalten in einem vierstufigen Verfahren eine Gehaltserhöhung von insgesamt 8,7 %. Zusätzlich gibt es für jeden KTV-Piloten eine Einmalzahlung in Höhe von 5.000 bis 6.000 Euro. Die Lufthansa lässt sich die Gehaltserhöhung insgesamt etwa 85 Millionen Euro kosten.

Ende gut, alles gut?

Die Lufthansa hatte ihre Piloten gewarnt, jetzt könnte sie ihre Drohung wahr machen: Laut neuesten Berichten möchte sie 40 neue Flugzeuge außerhalb des KTV einsetzen. So will sie die Gehaltssteigerung finanzieren. Allerdings müssen alle Piloten, die für die Lufthansa fliegen, automatisch in den KTV aufgenommen werden. Für die Lufthansa liegt die Lösung des Problems auf der Hand: Es wird mit diesen 40 Flugzeugen eine neue Fluggesellschaft gegründet. Allzu neu ist das nicht. Betrachtet man den Gesamtkonzern, sind KTV-Piloten bereits heute in der Minderheit. Bei allen Lufthansa-Töchtern verdienen die Piloten weniger.

Ein Gastbeitrag von Elsa Heß.

