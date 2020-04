Lufthansa-Finanzvorstand Svensson tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Lufthansa muss sich mitten in den Turbulenzen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie einen neuen Finanzvorstand suchen.



Ulrik Svensson lege mit Wirkung zum 6. April sein Mandat aus gesundheitlichen Gründen nieder, teilte der Konzern am Samstag in Frankfurt mit. Der Aufsichtsrat werde zeitnah über eine Nachfolgelösung beraten und entscheiden./nas