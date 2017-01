Lufthansa: Etihad BESTREITET Fusionspläne!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Lieber Leser,

für viel Wirbel sorgten gestern Gerüchte über einen möglichen Einstieg von Etihad bei der Lufthansa. Etihad-Chef James Hogan erteilte derartigen Spekulationen aber heute eine Absage. Seine Airline habe keinerlei Pläne, sich an der deutschen Lufthansa zu beteiligen. Bei der derzeitigen Kooperation handele es sich nur um eine enge Partnerschaft, mit einer Fusion sei nicht zu rechnen. Das lässt an der Börse nicht lange auf eine entsprechende Reaktion warten. Nach einem Höhenflug am Dienstag gibt die Aktie der Lufthansa am Mittwoch wieder spürbar nach.

Zweifel gab es von Beginn an!

Unter Experten galten die Gerüchte, die vor allem durch die italienische Zeitung »Il Messaggero« gestreut wurden, ohnehin als unwahrscheinlich. Durch ein europäisches Gesetz ist vorgesehen, dass die Lufthansa sich mehrheitlich in der Hand von Anlegern aus der EU befindet. Ist dies nicht der Fall, würde die Airline ihre Betriebsgenehmigung für den Luftverkehr verlieren und Etihad damit wenig nützen. Trotz der Absage einer Fusion sind die beiden Airlines aber weiterhin an einer engen Zusammenarbeit interessiert. Allein das ist für viele Beobachter in den letzten Monaten eine Überraschung gewesen, da die Konzerne sich in vergangenen Jahren bis aufs Blut bekämpften.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse