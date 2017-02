Lufthansa: Es regiert der Pessimismus – zurecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Lieber Leser,

wenn man den Aktienanalysten Glauben schenken darf, dann schwant den Lufthansa-Aktionären derzeit nichts Gutes. Denn die zuletzt genannten Kursziele liegen teilweise deutlich unter dem aktuellen Kursniveau. Ob man lieber doch investiert bleiben sollte oder Positionen abbaut, muss schlussendlich jeder selbst entscheiden. Aber welche Argumente führen die insgesamt 12 Experten ins Feld?

Weiterhin regiert der Pessimismus

Goldman-Analystin Pollard merkt an, dass es der Kranich-Airline noch längst nicht gelungen sei, sich von den belastenden Faktoren zu befreien. Ähnlicher Meinung ist Sven Diermeier von Independent Research. Selbst wenn es zur Kooperation mit Etihad komme, stünden noch andere Probleme im Raum, wie z. B. die hohen Kerosinkosten.

Auch Commerzbank-Analyst Pehl sieht in dem möglichen Einstieg von Etihad keinen Grund, an seiner negativen Einschätzung etwas zu ändern. Etwas optimistischer gab sich in dieser Hinsicht Experte Andrew Lobbenberg von HSBS und setzte seine Schätzungen etwas nach oben.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

HSBC: „Hold“ – 12,75 Euro (+2 %)

Barclays: „Equal-weight“ – 11,00 Euro (-12 %)

Barclays : „Equal weight“ – 11,00 Euro (-12 %)

UBS: „Sell“ – 10,70 Euro (-13 %)

Independent Research: „Verkaufen“ – 10,30 Euro (-18 %)

DZ Bank: „Verkaufen“ – 10,00 Euro (-19 %)

Goldman Sachs: „Sell“ – 9,87 Euro (-21 %)

Morgan Stanley: „Underweight“ – 9,50 Euro (-23 %)

Credit Suisse: „Underperform“ – 9,50 Euro (-23 %)

Commerzbank: „Reduce“ – 9,00 Euro (-28 %)

Merrill Lynch: „Underperform“ – 8,10 Euro (-34 %)

Kepler Cheuvreux: „Reduce“ – 8,00 Euro (-35 %)

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse