Lufthansa: Es kommt zum SHOWDOWN!

Lieber Leser,

was denn jetzt? Erst soll Etihad bei Lufthansa einsteigen, dann wieder nicht. Kurze Zeit später heißt es dann ein Staatsfonds hat Interesse. Aber ganz gleich der Meldungen. Die Lufthansa ist nun in aller Munde und der Aktienkurs steigt unaufhörlich. Allein rund 5,5 Prozent in der letzten Woche. Damit war die Lufthansa Aktie eines des gefragtesten Papiers des Deutschen Leitindex nach der Commerzbank. Aktuell kostet ein Anteilschein der Fluglinie rund 12 Euro. Bemerkenswert wenn man bedenkt, dass die Aktie im letzten Jahr noch mit einstelligen Notierungen zu kämpfen hatte.

Alles nur Spekulation?

Ist denn an dem Einstieg des Staatsfonds nun etwas dran? Oder handelt es sich wieder nur um Gerüchte die die Marktteilnehmer in den Wahnsinn treiben? Bisher gibt es keine Bestätigung seitens des Staatsfonds namens Abu Dhabi Sovereign Wealth Fund und der Lufthansa AG. Aber der Markt schert sich nicht darum. Die Kurse steigen unaufhaltsam weiter. Vielleicht ist an den Spekulationen etwas dran? Ganz aus den Wolken gegriffen ist dieses Gerücht sicherlich nicht. Die Investoren aus dem arabischen Raum zeigen immer wieder vermehrt Interesse an Luftfahrt Unternehmen. Zuletzt kaufte der Qatar Investment Authority ein kleines Aktienpaket von rund 5 Prozent des Unternehmens zudem auch British Airways gehört.

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse