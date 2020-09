Lufthansa: Es droht ein Absturz auf neue Allzeittiefs!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Aktie der Deutschen Lufthansa durchbrach am großen Verfallstag ihre 50-Tagelinie und ging anschließend in eine ausgesprochen steile Abwärtsbewegung über. Das gehandelte Volumen war zwar etwas höher als an den Vortagen, eine massive Verkaufsbereitschaft ist bei den investierten Anlegern aber noch nicht zu erkennen.

Dennoch hat der Lufthansa-Kurs in der vergangenen Woche alle noch verbliebenen zeitnahen Unterstützungen durchschlagen. Am Freitag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung