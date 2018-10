Lufthansa: Erneuter Strömungsabriss!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

In der vergangenen Woche waren die Käufer darum bemüht, die Aktie der Deutschen Lufthansa auf dem Niveau von 19,00 Euro zu stabilisieren. Zuvor war der Kurs, der schon am 20. September auf dem Niveau von 23,54 Euro in eine Korrektur übergegangen war, bis auf 18,63 Euro zurückgefallen.

Das tagelange Ringen war am Ende erfolglos, denn der Freitag brachte der Aktie einen erneuten Strömungsabriss. Der Auftrieb war ...

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.