Lufthansa: Er soll es jetzt richten!

Der Luftfracht-Boom der letzten Jahre sei vorbei, das vermeldete Anfang Mai das Handelsblatt. Demnach sank die an deutschen Verkehrsflughäfen transportierte Frachtmenge im ersten Quartal 2019 um zwei Prozent auf 1,18 Millionen Tonnen. Auch an Lufthansa Cargo, der Frachtfluggesellschaft der größten deutschen Airline, ging das nicht spurlos vorbei. Dennoch glaubt man bei der Lufthansa-Tochter laut des Berichts langfristig an Wachstum



