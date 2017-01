Lufthansa: Einstellungen und Entlassungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Liebe Leser,

letzte Woche mussten die Anleger von der Lufthansa einige Neuigkeiten verdauen. Denn trotz großer Reden von Sparmaßnahmen und der Tarifstreits werden tausende neue Stellen ausgeschrieben. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche die Lufthansa und deren Kurse bewegt haben waren folgende:

Eine merkwürdige Situation! Auch wenn sich die Lufthansa noch immer mit ungelösten Streitereien bei den Tarifen der eigenen Angestellten herumschlagen muss, werden im neuen Jahr im großen Stil neue Leute eingestellt. 3.000 neue Stellen, hauptsächlich bei den Flugbegleitern für die Lufthansa und die Töchter Eurowings, Austrian und Swiss, sollen geschaffen werden.

Auch Entlassungen sind geplant! An anderer Stelle will die Lufthansa wiederum Mitarbeiter entlassen, denn es wird Umstrukturierungen in den Bereichen Catering und Technik geben. Wie viele Mitarbeiter davon betroffen sein werden, wurde noch nicht bekanntgegeben.

Ob die Lufthansa im laufenden Jahr insgesamt mehr oder weniger Personal haben wird ist noch unklar, doch Streiks bei den Piloten wird es bis Ende Januar immerhin wohl nicht geben, denn bis dahin läuft noch eine aktuelle Schlichtung. Wird 2017 also ruhiger für die Kranich-Airline?

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse