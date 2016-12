Lufthansa: Eine Einschätzung der aktuellen Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

nach einer rund 7-monatigen Talfahrt konnte die Aktie der Lufthansa Mitte Oktober das Ruder herumreißen. In dem folgenden Monat verbesserte sich das Papier um gut 40 Prozent. Seit Mitte November hat sich die Aktie jedoch wieder deutlich abgekühlt, und das obwohl der Gesamtmarkt kräftig zulegen konnte.

Einiges los beim Luftfahrtkonzern

Die Anleger wissen um die vielen Unsicherheiten und Baustellen bei Europas größter Fluggesellschaft. So gibt es nach wie vor ungelöste Tarifkonflikte mit dem Bordpersonal der Billigtochter Eurowings und den Flugkapitänen der blau-gelben Stammmarke. Hinzukommen anziehende Öl- und Kerosinpreise und die Frage, was für Pläne die Lufthansa bei der angeschlagenen Air Berlin verfolgt. Ab kommendem Jahr werden 38 Air Berlin-Maschinen samt Besatzung und Crew unter dem Dach der Lufthansa Group an den Start gehen. Zuletzt kursierten Medienberichte, wonach der Konzern weitere Teile von Air Berlin zu übernehmen gedenkt. Namentlich wurde eine Übernahme des Langstreckengeschäfts, bestehend aus 14 Flugzeugen, diskutiert. Vorstandsmitglied Karl Ulrich Garnadt machte deutlich, dass hierzu derzeit die Ressourcen fehlten, ob der bevorstehenden Integration der Air Berlin-Flieger. „Da sind wir nicht in der Lage, mehr zu machen 2017“, sagte er. Zuletzt hatte die Lufthansa auch von ihrer Option Gebrauch gemacht, Brussels Airline zu 100 Prozent zu übernehmen. Zusammen mit den Air Berlin-Maschinen soll hierdurch der Ausbau der Billig-Airline Eurowings vorangetrieben werden.

Was läuft da mit SunExpress?

Zudem berichtet das Branchenblatt fvw unter Berufung auf Insider, dass die Lufthansa das zusammen mit Turkish Airlines betriebene Gemeinschaftsunternehmen SunExpress komplett übernehmen will. Die Ferien-Airline besteht aus 15 Flugzeugen und solle ebenfalls in Eurowings integriert werden. Lufthansa lehnte ein Kommentar ab.

