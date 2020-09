Lufthansa: Dieser Fehlstart dürfte Folgen haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

In der vergangenen Woche vollzog die Aktie der Deutschen Lufthansa am Mittwoch den Wiederanstieg über ihren 50-Tagedurchschnitt bei 8,72 Euro. Er wurde am Donnerstag fortgesetzt und in der Spitze vermochten die Bullen bis auf 9,11 Euro vorzudringen. Doch was zunächst wie ein Befreiungsschlag wirkte, endete am Freitag in einer Katastrophe.

Die Lufthansa-Aktie eröffnete knapp unterhalb des Donnerstagshoch bei 8,99 Euro, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung