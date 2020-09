Lufthansa: Diese Panne muss schnell wieder korrigiert werden

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

In der vergangenen Woche leisteten sich die Bullen bei der Aktie der Deutschen Lufthansa eine gravierende Schwäche. Der laufende Anstieg, der am 4. September auf einem Hoch bei 9,58 Euro abgebrochen worden war, ging in eine Abwärtsbewegung über und erreichte den 50-Tagedurchschnitt bei 8,72 Euro.

Kurz vor dem Wochenende wurde der gleitende Durchschnitt unterschritten, sodass die Lufthansa-Aktie am Freitag den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung