Lufthansa: Diese Nachricht sorgt wieder für Optimismus!

für die Lufthansa lief es zuletzt mehr schlecht als recht. Ein zermürbender Tarifkonflikt mit der Pilotengewerkschaft Cockpit sorgte für tagelange Flugausfälle, welche immense finanzielle Einschnitte mit sich brachten und Fluggästen sowie sonstigen Mitarbeitern die Zornesröte ins Gesicht trieb. Nach wie vor konnte die Kranichairline lediglich einen vorläufigen Kompromiss mit den Piloten erzielen – von einer langfristigen sowie beständigen Einigung kann freilich noch nicht die Rede sein. Zusätzliche Kopfschmerzen dürfte die Tochter-Airline Eurowings bereiten, da sich diese immer noch im arbeitsrechtlichen Clinch mit der Flugbegleiterorganisation UFO befindet

Neue Flugbegleiter in Sicht

Umso überraschender ist, was vor kurzem über den Nachrichtenticker lief. Wie Reuters unter Berufung auf eine Unternehmensnachricht mitteilte, wolle die Airline im aktuellen Jahr etwa 3000 neue Mitarbeiter einstellen. Die Mehrzahl der neuen Stellen solle mit 2200 neuen Arbeitsplätzen auf den Flugbegleiter-Bereich entfallen, wovon 1400 in den Hauptstandorten Frankfurt und München eingerichtet werden sollen. Die restlichen Neustellen sind für die Tochterunternehmen Swiss, Austrian und Eurowings vorgesehen.

Ein Unternehmenssprecher schränkte die gute Nachricht jedoch umgehend wieder etwas ein. So sollen im Zuge einer Neustrukturierung auch Arbeitsplätze wegfallen. Zu den gefährdeten Bereichen zählen die Catering-Tochter LSG und die Technikabteilung der Lufthansa.

Die Kranichaktie konnte, auch dank der im Großen und Ganzen erfreulichen Nachricht, am Mittwoch zur Mittagszeit etwa 1 Prozentpunkt dazugewinnen, was einem Plus von 0,13 Euro je Wertpapier entspricht.

