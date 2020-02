Lufthansa: Diese Hürde muss genommen werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Aktie der Deutschen Lufthansa erreichte am 12. November bei 17,95 Euro ein Hoch und ging anschließend in einen neuen Abwärtstrend über. Bis zum 28. Januar fiel der Kurs auf 13,45 Euro zurück. Auf diesem Niveau zeigten sich die Käufer wieder. Sie initiierten einen Anstieg, dem es am 5. Februar gelang, die 50-Tagelinie kurzzeitig zu überwinden und in der Spitze ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung