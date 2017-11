Lufthansa: Diese Aktie schwebt neuen Rekorden entgegen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Liebe Leser,

die Lufthansa musste gestern einen deutlichen Kursrücksetzer hinnehmen. Die Aktie verlor binnen eines Handelstages fast 3 %. Dennoch sind Chartanalysten nahezu unverrückbar der Meinung, dass es jetzt wegen des charttechnisch starken Bildes eindeutig weiter aufwärts gehe. Die Aktie schwebt neuen Rekordkursen entgegen, heißt es. Im Detail: Neue wirtschaftlich bedeutende Nachrichten wurden nicht am Markt gehandelt. Dennoch sind 60 % aller Bankanalysten der Meinung, das Papier sei ein „Kaufwert“. 35 % plädieren dafür, die Aktie der Lufthansa zu „halten“, während nur 5 % derzeit „verkaufen“.

Darüber wundern sich Chartanalysten nicht. Schließlich gewann der Titel binnen Wochenfrist mehr als 5 % hinzu. Die Aktie konnte in einem Monat sogar um mehr als 12 % aufsatteln und gewann seit Jahresbeginn deutliche 134 %. Damit ist klar: Wenn das Allzeithoch bei 28,89 Euro vom 21. November überwunden wird, dann wird die Aktie auch die 30-Euro-Hürde überwinden können. Darüber wäre Platz für hohe Kursgewinne, nachdem die Kurse entlang einer stetigen Aufwärtstrendgeraden nach oben steigen. Heute zeigt sich bereits, dass der gestrige Tagesverlust nur ein kleiner Rücksetzer war, denn die Kurse können wieder zulegen.

Technische Analysten: Aktie im Hausse-Modus

Auch technische Analysten sind der Meinung, die Aktie sei im Hausse-Modus. Die Trendpfeile sind durchgehend aufwärts gerichtet. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt mehr als 30 %. Dies ist ein Kaufsignal!

Haben Sie diese 7 Aktien schon gekauft? Wenn nicht, müssen Sie es jetzt tun!

Denn diese 7 Aktien sind die absoluten Top-Aktien für das 2. Halbjahr 2017! Wer an der Börse jetzt noch mal richtig abkassieren will, kommt an diesen 7 Top-Aktien nicht vorbei. Niemand geringeres als Börsen-Profi Mick Knauff hat diese 7 Top-Aktien grade erst für Sie geprüft – seine Empfehlung: KAUFEN, KAUFEN, KAUFEN!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um die Namen der 3 Aktien absolut KOSTENFREI zu erhalten!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.