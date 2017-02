Lufthansa: Da muss schon etwas mehr geschehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

die Lufthansa kann sich über brandneue Flugzeuge aus dem Hause Airbus freuen. Wie Europas größte Fluggesellschaft mitteilte, sind 10 Maschinen vom Typ A350-900 ab sofort am Flughafen in München stationiert. Nach Angaben der Airline werden die ersten Destinationen des Langstreckenfliegers die US-Staat Boston und die indische Metropole Delhi sein. Die Großraumflugzeuge sollen ökonomischer sein – die Rede ist von einem 25 Prozent geringeren Kerosinverbrauch – und zudem weniger Emissionen ausstoßen. Hinzu kommt, dass die Lärmbelästigung beim Start der Maschinen geringer ausfallen soll. Aus Sicht der Passagiere sei auch noch auf die größeren Bildschirme in allen Reiseklassen hingewiesen.

Ehre wem Ehre gebührt, aber das alleine wird der gebeutelten Aktie auch nicht zu neuer Stärke verhelfen können. Im vergangenen Jahr ging es für das Papier von März bis Anfang Oktober nur in eine Richtung und zwar nach unten. Rückläufige Buchungsraten aufgrund der Terrorvorkommnisse, eine wachsende Konkurrenz durch aufstrebende Billig-Airlines wie Ryanair und easyJet, die anhaltenden Tarifstreitigkeiten – die einstige Vorzeigefluggesellschaft präsentierte sich nicht gerade im besten Licht.

Dann gelang bis Mitte November eine kräftige Kurskorrektur. Seither stagniert die Aktie in einer Seitwärtsformation. Auf 12-Monats-Sicht stehen Kursverluste von 10 Prozent zu Buche, während der DAX als Benchmark um 20 Prozent im Plus notiert. Für neue Impulse könnten die Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2016 sorgen. Allerdings müssen sich die Anleger noch eine Weile gedulden. Planmäßig soll die Bilanz am 16. März vorgelegt werden.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

