Frankfurt (ots) -Lufthansa Consulting ist von der WirtschaftsWoche mit demBerater-Preis "Best of Consulting 2018" ausgezeichnet worden.Mit Stolz nahmen Geschäftsführer Dr. Andreas Jahnke undProjektleiter Karel Sucha mit ihrem Kunden Dr. Josef Adam von CzechAirlines den Award für den ersten Platz in der Kategorie"Wettbewerbsstrategie" bei der Preisverleihung in Düsseldorfentgegen.Die Aviation-Berater beteiligten sich erstmals am Wettbewerb derWirtschaftsWoche und konnten auf Anhieb punkten. Prämiert wurde einerfolgreich abgeschlossenes Projekt mit Tschechiens nationalerFluggesellschaft Czech Airlines (CSA).Die Fluggesellschaft war durch den Einstieg zahlreicherLow-Cost-Airlines in ihren Heimatmarkt Prag in ein schwierigesWettbewerbsumfeld geraten und musste ihre Marktpositionierungverändern.Lufthansa Consulting und CSA entwickelten gemeinsam eine AncillaryRevenue-Strategie sowie ein Branded Fares-Konzept. Dabei erarbeitetensie die Revenue Management und Pricing-Strategie der Airline miteiner Modifizierung des Produktangebots und der Neuausrichtung aufdie Bedürfnisse der Kundensegmente. Dieses Branded Fares-Konzeptbietet ein neues kundenorientiertes Angebot mità-la-carte-Produktelementen, um die Preisattraktivität der CzechAirlines für ihre Passagiere zu erhöhen und dabei gleichzeitigNebenerlöse zu nutzen.Die Implementierung des gesamten Projekts führte zu einerdeutlichen Steigerung der Nebenerlöse und damit zu einem positivenBetriebsergebnis für Czech Airlines.Dieser Erfolg freute nicht nur Lufthansa Consulting und ihrenKunden, sondern überzeugte auch die Jury der WirtschaftsWoche.Pressekontakt:Lufthansa Consulting GmbHPublic RelationsMarlene HollwurtelTelefon: +49 (0)151 589 40 538Marlene.Hollwurtel@LHConsulting.comwww.LHConsulting.comOriginal-Content von: Lufthansa Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell