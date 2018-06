Lufthansa-Chef erwartet steigende Ticketpreise im Sommer

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

SYDNEY (dpa-AFX) - Die Lufthansa rechnet wegen der Probleme einiger Konkurrenten wie Air France-KLM in den kommenden Monaten mit wieder besseren Erlösen.



Die zuletzt unter Druck stehenden Durchschnittserlöse dürften im Sommer wieder steigen, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Rande der Generalversammlung des Branchenverbands IATA am Montag in Sydney. Dabei erwartet er eine Rekordauslastung der Flugzeuge.