Lufthansa-Chef Spohr lädt Gewerkschaften zu Krisengespräch ein

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Unmittelbar vor dem am Donnerstag drohenden Streik der Flugbegleiter hat Lufthansa -Chef Carsten Spohr die Spitzenvertreter der konkurrierenden Gewerkschaften zu einem Krisengespräch eingeladen.



In dem am Dienstag verbreiteten Schreiben heißt es: "Die verfahrene Situation in der Kabine, die in dieser Woche zu einem weiteren Arbeitskampf zu führen droht, ist weder unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch unseren Kunden länger zumutbar. (...) Eine Lösung kann nur im Dialog liegen."

Eingeladen wurden laut Lufthansa die Spitzen der streikenden Gewerkschaft Ufo ebenso wie die der Konkurrenten Verdi und der "Cabin Union" der Ufo-Ausgründung IGL. Die Ufo-Chefin Sylvia de la Cruz will der Einladung Spohrs für den frühen Mittwochabend folgen. Sie erklärte: "Auch wenn der Weg über die Öffentlichkeit und der Verteilerkreis vermuten lässt, dass das Ganze eine reine PR-Maßnahme ist, halte ich es für richtig, dass Spohr als Konflikttreiber auch derjenige ist, der nach einem Ausstieg sucht."/ceb/DP/edh