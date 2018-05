Lufthansa-Chef: Frankfurter Fraport-Flughafen zu teuer und nicht gut genug

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz erster Kostenentlastungen im laufenden Jahr übt die Lufthansa weiterhin scharfe Kritik am Frankfurter Flughafen.



Das Drehkreuz des Betreibers Fraport sei noch immer der teuerste Flughafen im Lufthansa-System, sagte der Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr am Dienstag bei der Hauptversammlung seines Unternehmen in Frankfurt.