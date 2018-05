Lufthansa-Chef: Airlines stossen an Wachstumsgrenzen

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

FRANKFURT (awp international) - Die internationalen Fluggesellschaften stossen nach Auffassung des Lufthansa-Chefs immer deutlicher an ihre Wachstumsgrenzen. Die Gesellschaften hätten zunehmend mit knappen Ressourcen beispielsweise beim Personal, bei Ersatzteilen und Flugzeugen zu kämpfen, sagte Carsten Spohr am Dienstag am Rande der Hauptversammlung seines Unternehmens in Frankfurt. "Wir können nicht so stark wachsen, wie wir wollen", stellte Spohr fest. Der Lufthansa-Konzern hat ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten