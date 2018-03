Lufthansa Cargo sieht kein Ende ihres Höhenflugs

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Frachtfluglinie Lufthansa Cargo sieht nach gelungener Rückkehr in die Gewinnzone kein Ende ihres Höhenflugs.



"Seit September 2016 hatten wir nur profitable Monate, einschließlich März", sagte der Chef der Lufthansa-Tochter , Peter Gerber, am Donnerstag in Frankfurt. Die Hochphase werde irgendwann enden, aber dafür gebe es derzeit keine Anzeichen. Im November brachte die Airline einen vorübergehend stillgelegten Frachtflieger vom Typ MD-11 zurück in die Luft. "Der Plan ist, das Flugzeug weiter im Dienst zu lassen", sagte Finanzvorstand Martin Schmitt.