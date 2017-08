Lufthansa Cargo baut Testfabrik mit IBS Software

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Der führende Anbieter von IT-Lösungen für die globaleLuftfahrtindustrie, IBS Software, hat eine Testfabrik für LufthansaCargo gebaut. Damit soll sichergestellt werden, dass die gesamteAnwendungssoftware des Unternehmens ihre Zweckbestimmung und diehöchsten Qualitätsstandards erfüllt, die sich Lufthansa Cargo selbstauferlegt hat.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/545717/IBS_Lufthansa_Signing_Ceremony.jpg (http://mma.prnewswire.com/media/545717/IBS_Lufthansa_Signing_Ceremony.jpg) )(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20170620/525512LOGO )Lufthansa Cargo, ein weltweit führendes Luftfrachtunternehmen, istfür seine hocheffizienten Prozesse, seine Zuverlässigkeit und seinhohes Serviceniveau bekannt. Mit dieser Testfabrik will sichLufthansa Cargo die Expertise und den großen Erfahrungsschatz von IBSim Luftfrachtsektor bei Bau, Prüfung und Implementierungunternehmenskritischer Systeme für die verschiedensten Airlines undReiseunternehmen rund um den Globus zunutze machen.IBS ist ein strategischer IT-Partner von Lufthansa Cargo. DasGemeinschaftsprojekt sieht vor, dass sich IBS um die gesamteAbwicklung der Testabläufe für alle Anwendungen unter derIT-Kernplattform kümmert. Auf diese Weise soll eine reibungsloseUmsetzung von Produktupgrades, neuen Services und Innovationengewährleistet werden. Bei der Testfabrik nutzt IBS auch seineHilfstechnologien wie Test-Frameworks, bewährte Prozesse undeffektive Tools, um Lufthansa Cargo Kosten- und Qualitätsvorteile zuverschaffen. Durch diesen Ansatz ist zudem eine skalierbare, flexibleund kosteneffektive Bereitstellung der Testdienstleistungensichergestellt.Dr. Jochen Göttelmann, Chief Information Officer Lufthansa CargoAG, sagte: "Mit der IBS Testfabrik haben wir unsere strategischePartnerschaft mit IBS gestärkt. Seit wir Produktentwicklung,Projektimplementierung und den wichtigen Aspekt derQualitätssicherung für unsere IT-Kernplattform zusammengeführt haben,konnten wir die Komplexität aus unserer IT-Infrastruktur herausnehmenund unserer Lieferantenbeziehungen straffen. Mit IBS alszuverlässigem Partner bekommen diese unternehmenskritischenDienstleistungen jetzt aus einer Hand, was eine reibungsloseÜberführung von Projekten in den operativen Betrieb gewährleistet.""Unser Independent Verification and Validation-Team hatmaßgebliche Arbeit zum IT-Programm von Lufthansa Cargo geleistet. Wirsind stolz darauf, dass wir die Erwartungen und Erfordernisse einesführenden Luftfrachtunternehmens erfüllen konnten, das für seinehohen Qualitätsstandards in der Branche bekannt ist. Unser Erfolgwurde durch die außergewöhnlich gute Zusammenarbeit, Professionalitätund den großen Einsatz ermöglicht, die die Teams von Lufthansa Cargound IBS bei diesem Projekt an den Tag gelegt haben. Wir begrüßen diegestärkte Partnerschaft im Rahmen dieser Testfabrik, die LufthansaCargo bei der erfolgreichen Implementierung seiner IT-Strategieunterstützen wird. Wir freuen uns darauf, an der weiterenErfolgsgeschichte von Lufthansa Cargo mitzuwirken, die in denbevorstehenden Jahren stark technologisch geprägt sein wird", sagteAkshay Shrivastava, Senior V.P. & globaler Leiter der Servicespartevon IBS.Weitere Informationen zu IBS finden Sie unterhttp://www.ibsplc.comPressekontakt:für Presseanfragen:Bratati GhoshChief Marketing Officerbratati.ghosh@ibsplc.comOriginal-Content von: IBS Software, übermittelt durch news aktuell