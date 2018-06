Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Baden-Baden (ots) - Das Reiseportal der größten deutschenFluggesellschaft startet in die Hochsaison mit exklusivenNiedrigpreisen. Wer jetzt beispielsweise eine Woche im neu eröffnetenHotel-Hit Sky Bel by Bluebay auf Mallorca bucht, zahlt dafür im Junigerade 466 Euro im Doppelzimmer - inklusive Frühstück, Flüge undTransfers. Das Angebot, so Portal-Managerin Natalie Schlüter, sei"nicht zu toppen."Das belegen aktuelle Preisvergleiche: Arrangements vonMitbewerbern sind erst ab 527 Euro buchbar. Einen Preisvorteil vonsogar 105 Euro bietet Lufthansa Holidays in dem neuen Spitzenhotelauf Europas Ferieninsel Nummer eins: Fünf Nächte im ContinentalValldemossa sind im Superiorzimmer mit Frühstück und Flug bereits ab555 Euro zu haben - inklusive Mietwagen.Doch auch City-Trips unterschreiten die Marktpreise: Wer Lust aufeine Kurzreise nach Barcelona mit drei Nächten hat, fliegt bereitsfür 255 Euro (Preisvorteil: 71 Euro) in die lebendige MetropoleKataloniens - und steigt im komfortablen Vier-Sterne-Haus Condal MarMelia ab. Noch günstiger ist Österreichs Hauptstadt: Im Juli undAugust lässt sich eine Flugreise mit drei Nächten im angesagtenFourside City Center Vienna für 166 Euro buchen. Preisersparnis: 23Euro.Dabei umfassen die Angebote von Lufthansa Holidays(www.lufthansaholidays.com) auch viele weitere Vorteile: Sammeln undEinlösen von Miles & More-Meilen, Upgrading in Premium Economy oderBusiness Class. Außerdem ist jederzeit nach dem modernen Prinzip derIndividualreise der Sitzplatz, Sondergepäck und Zimmer-Upgradeszubuchbar, in ausgewählten Reisebüros und im Call Center (0234/961036 26) von 8.00 bis 22.00 Uhr.Über Lufthansa Holidays: Lufthansa Holidays ist eine Marke der HLXTouristik GmbH. Das in Baden-Baden ansässige Unternehmen kombiniertmittels der Player-Hub-Technologie von Peakwork in Echtzeit Reisenund zeigt dann jeweils den besten aktuell verfügbaren Preis an.Hauptgesellschafter ist Karlheinz Kögel, der 95 Prozent derFirmenanteile besitzt. Die restlichen fünf Prozent hält Ralf Usbeck,Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender der peakwork AG. HLX betreibtLufthansa Holidays seit Mai 2015.Pressekontakt:Email: mo@orth-digital.comTelefon: +49 (0)173-66 88 000Original-Content von: Lufthansa Holidays, übermittelt durch news aktuell