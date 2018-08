Lufthansa: Auf zu neuen Höhen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Immer mehr Fluggäste greifen auf die Dienste des größten deutschen Luftverkehrsunternehmens zurück: Wie die Lufthansa am Freitag mitteilte, haben die Konzern-Airlines im Juli 2018 circa 14,2 Millionen Passagiere an Bord begrüßt und damit ein Plus von 8,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gemeistert.

Die Netzwerk-Airlines Lufthansa, SWISS sowie Austrian Airlines beförderten demnach im Juli 10,2 Millionen Passagiere. Die restlichen rund 4 Millionen

Ein Beitrag von Marco Schnepf.