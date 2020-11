Lufthansa: Auf dem Drahtseil

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Aktie der Deutschen Lufthansa gehörte in der vergangenen Woche mit zu den Spitzen-Gewinnern. Was sicherlich nachvollziehbar war, nachdem gleich mehrere Firmen, die am Wettrennen um einen Corona-Impfstoff beteiligt sind, positive Meldungen absetzen konnten. Doch inzwischen flacht die Euphorie wieder ab und das bekommt auch die Lufthansa zu spüren.

Denn Tatsache bleibt: Selbst beim Vorliegen eines Impfstoffes ist noch längst nicht raus, ...



