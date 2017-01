Lufthansa: Die Antwort lautet WACHSTUM!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Liebe Leser,

im Jahr 2017 muss die Lufthansa damit leben, einen großen Vorteil zu verlieren. Die Kosten für Kerosin steigen aufgrund der höheren Ölpreise immer weiter an und werden für die Lufthansa die Kosten in die Höhe treiben. Auch der starke US-Dollar ist für europäische Airlines ein Kostentreiber, da Öl auf den Weltmärkten stets in USD gehandelt wird. Der Konzern selbst rechnet derzeit mit 400 Millionen Euro Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr, insgesamt wird mit 5,3 Milliarden Euro für Kerosin geplant. Dennoch hält die Lufthansa an den eigenen Prognosen fest.

Lufthansa will um vier Prozent wachsen!

Mit der Anmietung von 38 Jets von Air Berlin sowie der Übernahme der belgischen Brussels Airlines will die Lufthansa im neuen Jahr das Wachstum forcieren und damit den neuen Herausforderungen entgegentreten. Es soll damit gelingen, ein operatives Ergebnis von 1,8 Milliarden Euro zu erreichen. Allerdings wird der Betrag vor Streikkosten angegeben. Der Konzern ist weiterhin im Streit mit gleich mehreren Gewerkschaften und konnte längst nicht alle Probleme zu den Akten legen. Bei den Piloten findet noch bis Ende Januar eine Schlichtung statt, deren Ausgang ungewiss ist. Der letzte Streik hat laut Lufthansa Kosten von rund 100 Millionen Euro verursacht.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse