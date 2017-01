Lufthansa: Allen Tarifkonflikten zum Trotz!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Lieber Leser,

trotz schwelender Tarifkonflikte will die Lufthansa in diesem Jahr zahlreiche neue Mitarbeiter einstellen. Wie der Konzern mitteilte, werden rund 3.000 neue Arbeitskräfte gesucht. In erster Linie hat es Europas größte Fluggesellschaft dabei auf neue Flugbegleiter abgesehen, 2.200 Jobs sollen hier vergeben werden. Es handele sich sowohl um Posten an den Hauptflughäfen der Kranich-Airline in München und Frankfurt als auch um Jobs bei den Tochtergesellschaften Eurowings, Swiss und Austrian Airlines. Momentan beschäftigt die Lufthansa-Gruppe global betrachtet rund 120.000 Mitarbeiter, von denen allein 67.000 auf Deutschland entfallen. Gleichwohl soll hier und da aber auch Personal abgebaut werden. „Es wird in einigen Bereichen wie Lufthansa Technik und der Catering-Tochter LSG wie angekündigt Umstrukturierungen geben“, erklärte ein Unternehmenssprecher.

Was macht die Aktie?

Die Lufthansa-Aktie konnte zum Ende des letzten Jahres etwas Wiedergutmachung betreiben. Nach einer langwierigen Abwärtsbewegung und dem Absinken auf 9,14 Euro, kam es von Mitte Oktober bis Mitte November zu einer kräftigen Kurskorrektur. Infolgedessen ging es bis auf knapp 13,20 Euro in die Höhe, seither konsolidiert die Aktie auf ähnlichem Niveau. Als Belastungsfaktoren gelten nach wie vor die ungelösten Tarifstreitigkeiten mit dem Bordpersonal der Billig-Tochter Eurowings und den Flugkapitänen der Stamm-Airline. Mit der Pilotengewerkschaft Cockpit konnte sich die Lufthansa zum Ende des letzten Jahres immerhin auf eine Schlichtung verständigen. Während der Gespräche soll es bis Ende Januar zu keinen weiteren Streiks kommen.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse