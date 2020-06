Lufthansa Aktie: Das wird garantiert erledigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Ganz zu Anfang der Corona-Pandemie hatte die Lufthansa im Auftrag der Bundesregierung Zehntausende im Ausland gestrandete Urlauber zurück nach Deutschland geholt. Das wird es nach Auskunft von Bundesaußenminister Heiko Maas nicht noch einmal geben: „Wer sich im Urlaub infiziert, kann jedenfalls nicht davon ausgehen, dass wir ihn nach Deutschland zurückbringen“, machte er in der Bild am Sonntag deutlich. Doch künftig will ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



