Lufthansa-Aktie: Das war ungeheuer wichtig!

Die Corona-Pandemie treibt nicht nur viele Unternehmen direkt in die Krise. Sie bringt sogar ganze Branchen an den Rand der Existenz. Enorm zu leiden unter Reisebeschränkungen und Co. hatte etwa die Lufthansa. Noch vor einem Jahr hätte wohl kaum jemand gedacht, dass die deutsche Airline jemals in derartige Probleme rutschen könnte. Die Geschäfte wurden auf ein Minimum reduziert, die Umsätze blieben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



