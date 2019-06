Lufthansa-Aktie: Das sollten Sie als Anleger unbedingt beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Lufthansa-Aktie befindet sich seit der Gewinnwarnung vom Wochenende auf Talfahrt. Am Dienstag wurde bei 14,85 Euro ein neues 2-Jahres-Tief markiert. Und die Bären scheinen immer noch nicht genug zu haben. Am Mittwoch gibt der Kurs weiter nach. Was war geschehen? Die Unternehmensleitung sieht sich aufgrund der zunehmenden Konkurrenz durch Billigairlines und sinkender Ticketpreise nicht imstande, die ursprüngliche Ebit-Prognose einzuhalten. Nun ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



