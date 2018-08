Lufthansa-Aktie: Das sieht schon wieder deutlich besser aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Aktie der Lufthansa ist in den vergangenen Handelssitzungen wieder deutlich stärker geworden. Der Wert hat nach einem Abwärtsmarsch in Richtung 20 Euro nunmehr Boden unter den Füßen gewonnen und dürfte in den kommenden Sitzungen nochmals stärker werden.

Die Kursuntergrenze bei 20,08 Euro Anfang Juli hat eine deutliche Trendumkehr nach oben mit sich gebracht. Damit gelang ein Aufschlag von über 10 %, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.