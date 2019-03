Lufthansa Aktie: Die reine Größe zählt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus hatte vor rund einem Monat angekündigt, das größte in Serienfertigung produzierte Flugzeug der Geschichte, den A380, in zwei Jahren aufgrund nachlassender Nachfrage aus dem Sortiment zu nehmen. Kurz nach der Ankündigung des Flugzeugbauers äußerte sich auch die Lufthansa zur Causa A380. So erklärte Airline-Chef Carsten Spohr, dass eine profitable Verwendung des Riesenjumbos nur auf sehr intensiv ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.