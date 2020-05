Lufthansa Aktie: Ab in neue Höhen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Der Aufwärtstrend bei der Lufthansa hält auch am Dienstag weiter an. Nachdem sich das Unternehmen mit der Bundesregierung auf ein Rettungspaket geeinigt hatte, legte die Lufthansa-Aktie am Montag bereits von zuvor 7,93 auf 8,64 Euro zu. Im Xetra-Handel Dienstag erreichten die Anteilsscheine des angeschlagenen Luftfahrtkonzerns zeitweilig 9,24 Euro. Dies bedeutete ein Plus von gut 16 Prozent in nur zwei Handelstagen



