Lufthansa-Aktie: Das läuft wie ein Uhrwerk!

Im Zuge der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat die Bundeswehr Tausende Menschen aus Kabul ausgeflogen. Was viele nicht wissen: Auch die Lufthansa hat bei der bislang größten Evakuierungsmission der Bundeswehr eine maßgebliche Rolle gespielt. Für den Konzern, der in der Corona-Krise schwer in die Bredouille geriet, ist das sicherlich imagefördernd.

Lufthansa-Aktie: Airline übernahm Flüchtlinge ab Taschkent

