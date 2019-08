Lufthansa Aktie: Ein klein wenig Hoffnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Das Leiden der Aktionäre der Deutschen Lufthansa AG hält an. Ihr Investment hat auch in der vergangenen Woche weiter an Wert verloren. Geht der Sinkflug im bisherigen Tempo ungebremst weiter, dürfte die Aktie schon im September nur noch die Hälfte dessen kosten, was Ende Februar auf dem Jahreshoch bei 23,66 Euro für sie bezahlt wurde.

