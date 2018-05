Lufthansa Aktie: Das ist der Trendwechsel – oder?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Lufthansa konnte am Freitag wieder eine kleine Kurserholung starten. Dennoch sind einige Analysten der Meinung, der Wert sei im charttechnischen Abwärtstrend sogar in einer schwierigen Position. Denn: Die Aktie hat zuletzt einen massiven Absturz ausgehend von gut 30 Euro auf weniger als 25 Euro hinnehmen müssen. Das sind in diesem Fall über 20 % seit Jahresanfang – an Verlusten. Dennoch ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.