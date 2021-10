Lufthansa-Aktie: Ein fatales Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Lufthansa-Aktie stand in dieser Woche erneut massiv unter Druck und sendet mit einem neuen 2021er-Tief starke Verkaufssignale aus. Die Kranich-Aktie befindet sich klar im Sturzflug in Richtung der 5,00-Euro-Marke und der knapp darunter verlaufenden Tiefpunkte von 4,887 Euro. Selbst ein Rücksetzer in Richtung des 28-Jahres-Tiefs bei 4,724 Euro scheint nun nicht mehr ausgeschlossen.

Wie gewonnen, so zerronnen

Wie gewonnen, so zerronnen

Die Lufthansa-Aktie kann dem Abwärtsstrudel ...



