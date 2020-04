Lufthansa Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Aktie der Deutschen Lufthansa konnte trotz der dramatischen Lage des Konzerns aufgrund der Coronapandemie zum Wochenstart deutlich zulegen: Nach einem Schlusskurs von 7,18 Euro am Freitag, gingen die Papiere der größten deutschen Airline am Dienstag bei 8,09 Euro aus dem Xetra-Handel – ein mehr als ordentliches Plus von rund zwölf Prozent. Auch den Mittwoch startete die Lufthansa-Aktie zunächst im Plus. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung