Lufthansa-Aktie: Wie sollten sich Anleger nun verhalten?

Für die Lufthansa-Aktie wird die Lage immer düsterer. Nach der Gewinnwarnung am Sonntag ist der Kurs in dieser Woche dramatisch eingebrochen. Am Montag sackte der Kurs um mehr 11 Prozent ab und erreichte bei 15,41 Euro ein neues 2-Jahres-Tief. Dieses Tief wurde in den vergangenen Tagen weiter nach unten verschoben. Ein Boden scheint derzeit nicht in Sicht zu sein, die Bären ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



