Lufthansa Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Lufthansa-Aktie hat in den letzten Tagen einen Wahnsinnssprung gemacht und sich damit etwas Luft verschafft. Zuvor pendelte die Aktie lange Zeit am Abgrund entlang. Doch die Aussicht auf eine baldige Impfstoff-Zulassung hat dem Anteilsschein wieder neues Leben eingehaucht. Es gibt also Licht am Ende des Tunnels und ein Ende der Corona-Krise wird damit wieder greifbarer. Im Moment testet die Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



