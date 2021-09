Lufthansa-Aktie: Was passiert hier gerade?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Lufthansa-Aktie befindet sich seit Anfang März in einem Abwärtstrend und erreichte am vergangenen Donnerstag ein neues 2021er-Tief bei 7,801 Euro. Dabei handelte es sich um das niedrigste Niveau seit Anfang November. Die Fluggesellschaft bekommt weiterhin die Folgen der Pandemie zu spüren. So wurden im vergangenen Quartal zwar wieder mehr Passagiere befördert und Fortschritte beim Personalabbau gemacht, auf operativer Ebene aber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



