Lufthansa-Aktie: Was bringt die Zukunft?

Die Lufthansa-Aktie schwankt am Mittwoch wie in den vergangenen zwei Handelswochen um die Kurslinie von 10,30 Euro. Das Corona-Virus trifft die Luftfahrbranche hart: Insgesamt verlor der Titel der Airline innerhalb eines Jahres mehr als 30 Prozent an der Börse.

Viele User des Finanztrends-Forums erwarten, dass sich der Aktien-Kurs abhängig vom Verlauf der Pandemie entwickelt. Bleibt es beim Lockdown, setzen einige Trader auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



